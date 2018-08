Eesti kuulsaimatel Instagrami-koertel on rohkem jälgijaid kui Taukaril või Toomel

Tammik lõi oma koertele sotsiaalmeediakonto umbes kaks aastat tagasi, kui ta lapsepuhkusele jäi. «Mida aeg edasi, seda populaarsem see on. Kui kaks aastat tagasi oli see Eestis suhteliselt haruldane, siis nüüd on päris paljudel see,» rääkis Tammik lemmikloomadele loodud sotsiaalmeediakontodest ETV saates "Ringvaade".