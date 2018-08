Päeva armsaim video: metsloomaühingu vabatahtlik võttis jänesepoegade toitmiseks kasutusele toreda meetodi

Metsloomaühingu eesmärgiks on kõik oma hoolealused rehabiliteerida ning kui noored pikk-kõrvad on piisavalt kasvanud, viiakse nad loodusesse elama. Metsloomade kasvatamine on aga oskusi ja ettevaatlikkust nõudev töö — kui loom harjub inimese kohaloluga ära ja jääb tema abist sõltuma, ei saa ta looduses omapäi hakkama.