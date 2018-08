Noored kogusid Tallinna loomade varjupaigale tuhandete eurode eest toetusi

«Kampaania ületas ka meie kõige julgemaid ootusi,» rõõmustas Põhja-Tallinna vanem Raimond Kaljulaid. «Ma tänan kõiki annetajaid ja vabatahtlikke. Loodan, et selle kampaaniaga said inimesed teadlikumaks ka vajadusest kaitsta loomade õigusi. Olen kindel, et nii mõnigi varjupaiga loom leiab uue hooliva ja turvalise kodu tänu Põhja-Tallinna noorte tehtud teavitustööle.»