Video: Tallinna parklas jäeti kassipoeg kaheks päevaks üksi autosse

«Teist päeva on antud sõiduk ühes parklas,» rääkis parklavalvur ning kodutuid loomi abistava organisatsiooni Pesaleidja vabatahtlik Reelika. «Kõik oleks okei, kui siin sõidukis ei viibiks mõnekuune kassipoeg.» Esialgu otsustas naine mitte muretseda — ilm oli jahe ja vihmane ning auto parklas olnud vähem kui pool tundi. Täna tööle saabudes oli aga auto sama koha peal ning taevas säras päike, mis masina salongitemperatuuri aegamisi kergitas.

Autos oli näha liivakasti, kuid mitte toidu- ja jooginõusid. Kuna Reelikal masina omanikuga kontakti saada ei õnnestunud, andis ta kassipojast teada häirekeskusele. «Häirekeskusest öeldi, et tulevad lõhuvad ise klaasi ära kui omanik on kättesaamatu,» jagas Reelika sotsiaalmeedias. «Kas tõesti inimene ei suuda selge peaga mõelda?»

Peagi andis naine aga teada, et lahkus kümneks minutiks ning tagasi jõudes kassi enam autos ei olnud. «Ilmselt politsei kõnele vastas ja sai aru, et on valesti käitunud, kas siis teadlikult või mitte,» arvas Reelika. «Loodetavasti ei pea kiisut enam siin üksi niimoodi autos nägema.»