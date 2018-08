Päevakäpp: salapärane kaunitar Sugar ootab pelglikult uut peret

Ehk on probleem selles, et Sugar ei ole veel inimsõbralik ja julge kassidaam. Ta eelistab hoida omaette ning seetõttu jääbki tihti täiesti märkamatuks. Tegelikult väärib ka tema seda päris oma pesakest ja armastavat perekonda.

Sugar on igati valmis uue pererahvaga kohtuma: ta on kiibistatud, vaktsineeritud, steriliseeritud ning parasiitidest vaba. Ainult sellega peab arvestama, et Sugar vajab veel sotsialiseerimist ning aega, et inimese lähedusega harjuda. Loomulikult on kergem harjuda oma kodus kui varjupaigas saja teise kassi kõrval.