Teadlased: kitsedele meeldivad naeratavad inimesed

Selgus aga, et kitsede tähelepanu äratamiseks pidi rõõmus foto olema paremal pool — uuringu läbi viinud teadlaste arvates tuleneb see sellest, et fotode analüüs toimub looma paremas ajupoolkeras.

Uuringu kaasautori Alan McElligotti sõnul arvati seni, et inimeste näoilmetest saavad aru vaid loomad, kes on kahejalgsetega läbi aegade lähestikku elanud — näiteks koerad ja hobused. Nüüd on McElligott aga kindel, et ka loomad, kelle inimene on toidusaaduste nimel kodustanud, suudavad meie ilmeid lugeda.