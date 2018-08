Video ja galerii: Helsingi loomaaias sündis haruldane punane panda

«Hea õnnega võib pandapoega silmata ka varem, sest ema kannab teda väsimatult kaasas,» sõnas Lahtinen. «Ta hoolitseb oma järeltulija eest väga pühendunult ning me tahame neile pakkuda võimalikult palju vaikust ja rahu enne, kui külastajad neid uudistada saavad.»

Punaste pandade näol on tegu ohustatud loomaliigiga ning maailmas arvatakse neid olevat 10 000 isendi ringis. Viimastel aastatel on loomaaedade aretusprogrammid aga populatsiooni arvukuse suurendamisele jõudsalt kaasa aidanud.

Helsingi loomaaed on koduks enam kui 150 loomaliigile ning on üks väheseid loomaaedasid, mis asub saarel. Samuti on tegu ühe vanima loomaaiaga — Korkeasaari asutati juba 1889. aastal