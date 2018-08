Nõmmekad mures: miks Mailis Repsi koer pidevalt vabakäigul on?

Terjer Betsy näol on tegu lausa saripõgenejaga: Nõmmekate gruppi tehtud postitustest leiab, et koera on enne tänast vabalt jooksmas märgatud 29. juunil, 24. mail ning isegi eelmise aasta septembris, mil ta silkas ringi koos musta värvi sõbraga, kelleks Repsi prantsuse buldog Blacky. Kahe koera jooksuringid lõppesid aga õnnetult — Blacky leidis enda lõpu Vabaduse puiesteel autorataste all.

Seetõttu on Nõmme elanike jaoks sedavõrd murettekitavam, et Betsy järjepanu vabadusse pääseb. «Kes ja kus on selle bostoni terjeri kasvataja ja miks kasvataja sellist asja lubab?», «Minule isiklikult suurt vahet pole kelle koer on, peaasi, et omanik võtaks midagi ette, et see loom omapäid teel joostes surma ei saaks», «Appi kui palju ma olen näinud juba selle koera jooksukuulutusi» kommenteerisid grupiliikmed Betsy põgenemisi.