Loomakaitsjad hakkavad sügisesi loomahülgajaid pihtide vahele võtma

«Loomahülgamine on nii suur probleem, et seda mainitakse isegi Veterinaar- ja Toiduameti kodulehel, aga vanad tavad on visad kaduma ja nii peab ühiskond nende südametute inimeste «suvelooma» püüdmisega seotud kulud aastast aastasse kinni maksma,» ütles Loomapäästegrupi eestvedaja Heiki Valner. «Odav see pole ja valdadel oleks sellele rahale kindlasti mõistlikum rakendus.»