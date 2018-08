Müsteerium jätkub: Saaremaa karu sugu pole siiani kindlaks tehtud

Tarvis ise nentis, et looma kõhu all midagi paistab, aga aru ei saa, kas ta on isa- või emakaru, kirjutab Saarte Hääl. Ka karusid hästi tundev Mati Kaal ei julgenud foto põhjal öelda, et tegu on isasloomaga. Küll aga märkis ta, et loom on noor ja paistab heas toitumuses. Kaal lisas veel, et reeglina on sellised «hulkurid» pigem just noored isased, kes endale uusi elupaiku otsivad.