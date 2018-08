Video: Rootsis ründas valge põder robotmuruniidukit

Niklasson hakkas unikaalset looma filmima, ent äkitselt lõpetas põdra rahuliku söömingu õunapuu juurde vurisenud robotmuruniiduk. Ehmunud põder üritas «vaenlast» esialgu äkiliste ründeliigutustega eemale peletada, kuid kui see ei aidanud, virutas loom niidukile sõraga, mille peale masin lõpuks seisma jäi. Niklassoni sõnul jätkas põder peale seda südamerahuga õunte nosimist.

Lisaks Rootsile nähakse valgeid põtru aeg-ajalt ka Soomes. Üldjuhul pole selliste loomade puhul tegu albinismiga, vaid leukismi ehk osalise pigmendipuudulikkusega. Looma keha toodab küll melaniini, ent seda ei säilitata tema karvades. Põdra tervist see mingil moel ei ohusta ning talvel aitab see tal ümbritseva loodusega paremini sulanduda. Teisalt on loomal suviti märkamatuks jäämine pea võimatu.