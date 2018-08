Aasta Käpa tiitli pälvis kadunud inimese leidnud teenistuskoer Vedur

Pühendatuna eilsele rahvusvahelisele koertepäevale toimus täna sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledži teenistuskoerte koolituskeskuses Aasta Käpp 2018 tunnustusüritus. Siseminister Andres Anvelt ütles oma sõnavõtus, et Suurbritanniast saadud idee teenistuskoeri tunnustada on end igati õigustanud.

«Korraliku väljaõppe saanud teenistuskoerad teevad pühendunud koerajuhtide juhtimisel turvalisuse tagamiseks igapäevaselt tänuväärset tööd: olgu see siis näiteks kadunud inimese leidmine, lõhkeaine või muu ohtliku aine leidmine, vara päästmine või riskantse olukorra maandamine,» sõnas Anvelt. «Ainuüksi politsei- ja piirivalveameti teenistuskoerad panustavad 45 000 töötundi ja päästeameti teenistuskoerad 25 000 töötundi aastas, et meie kõigi turvalisust tagada. See on võimas panus.»