Humoorikas video: kiuslik koer tõukas kassi basseini

Video filminud Danielle Jenkinsi sõnul on tema lemmikud, kass Bash ning koer Bodie, tegelikult suured sõbrad, kuid rahuliku meelega Bash ei taha Bodie mängulustiga tihtipeale kaasa minna. Seetõttu püüab koer oma sõpra alatasa agiteerida, et temaga lõbutseda.

«On tavaline, et Bash pikutab diivaniserval ning Bodie tuleb ja lükkab ta põrandale,» rääkis Jenkins. «Tundub, et Bash on tema jaoks nii sõber kui ka mänguasi.» Kass aga koera veidrusi pahaks ei panevat — ta küll eirab Bodie mängusoovi, ent ei muutu koera peale tigedaks.