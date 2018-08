Huvitav teada: kuidas kassid end saba abil väljendavad?

Kassi saba on enamat, kui vaid karvane kehapikendus: tegu on omamoodi tüüriga, mis aitab loomal tasakaalu hoida. Lisaks sellele kasutavad kassid sabasid ka suhtlusvahendina ning kui sa erinevad sabaasendid selgeks õpid, on sul palju lihtsam oma lemmikut mõista.

Sirge ja kõrge

Kui kass oma saba püstiselt ja sirgelt hoiab, on see märk enesekindlusest. See tähendab, et kass on heas tujus ja sõbralik ning üldjuhul näeb püstist saba siis, kui loom ligineb talle tuttavale ja armsale inimesele.

Otsast keerdus

Kassi püstine saba, mille ots on allapoole keeratud, meenutab omamoodi küsimärki. See ei tähenda aga, et loom on segaduses, vaid näitab hoopis mängulist tuju. Seega on hea mõte kiisu lemmiklelud välja võtta ja temaga veidi kvaliteetaega veeta.

Vastu maad tõmmatud

Kui kass oma saba vastu maad tõmbab, tuleks olla ettevaatlik, sest loom võib olla agressiivne. Samas tuleb silmas pidada, et mõningad kassitõud, näiteks pärslased, hoiavad oma saba pea alati maadligi ning seda ka siis, kui nende tuju on hea.

Keha vastu puutuv

Saba, mis on tihedalt kassi keha vastas, on märk alandlikkusest ja pelglikkusest. See tähendab, et kass tunneb end ohustatult või närvilisena ning miski tema läheduses on hirmutav.

Turri aetud

Kohevile aetud saba on selge märk agressiivsusest või hirmust ning kasside viis näida suuremana, et peletada eemale võimalikke ründajaid. Tavaliselt kaasneb turris sabakarvadega ka sisin.

Maadligi vehkiv

Kui su neljajalgne sõber oma sabaga rahulikus tempos «põrandat pühib», on ta millelegi (näiteks saakloomale või mänguasjale) keskendunud. Üldjuhul järgneb sellistele sabalöökidele hüpe huviobjekti suunas.

Teise sabaga koos