Jõgevamaa pere püüab päästa väljasuremise äärel olevat koeratõugu

«Üheksa aastat tagasi saime esimese Skye ja siis avastasime, et ta on nii fantastiline tõug, kes hakkab samas välja surema,» vahendab Vooremaa Priit Tali sõnu. «Oleme suutnud Eestimaal Skye terjerite populatsiooni ka kasvatada, enamik meie kutsikaid on jäänud Eestisse, vaid üks on läinud Soome. Globaalselt pole olukord siiski muutunud ja tõu kodumaal Briti saartel sureb see ilmselt lähema 10-15 aasta jooksul välja.»