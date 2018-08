Kriitilises seisus siil vajab kiiresti abi

Siili leidnud inimene pöördus abi palumiseks Eesti Metsloomaühingu poole. Leidja sõnul on siili peapiirkonnas suur haav ja nahk maas. Ei ole teada, mis põhjustas siilile eluohtlikke vigastusi, kuid arvatakse, et loomake on jäänud rebase kätte või trimmeri alla.