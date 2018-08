Vigaseks löödud Simba palub heade inimeste abi

Arstide hinnangul ei oleks kass tohtinud pärast läbielatut elus olla, kuid Simba on võitleja. Arvatakse, et vigastused on tekitatud löögi tagajärjel. Kass ei suuda iseseisvalt süüa, kuid võitleb oma elu eest iga päev. Hetkel hoolitseb Simba eest tema pere ja kass on juba kodusel ravil. Kass peab aga käima ka loomakliinikus ravil.