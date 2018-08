Video: kannibalism Leedu karusloomafarmides

Nähtamatud Loomad Leedu tegevjuht Gabriele Vaitkeviciute sõnas, et värske videomaterjal lisab kindlasti kaalu Leedus käivale arutelule karusloomafarmide keelustamise teemal. «Olen kindel, et üha suurem hulk Leedu parlamendiliikmeid otustab toetada karusloomafarmide keelustamist, pärast selle materjaliga tutvumist,» ütles Vaitkeviciute.

Loomakaitseorganisatsiooni Nähtamatud Loomad president Kristina Mering kommenteeris nähtut: «Videomaterjal karusloomafarmidest oleks nagu otse õudusfilmist. Materjalilt on näha, kuidas loomad on sunnitud terveks eluks väikestesse traatpuuridesse, kus neil puurikaaslaste ründamise korral puudub võimalus põgeneda ning selle tulemusena elavad nad ravimata haavadega või veel hullem, nad süüakse elusalt agressiivsete puurikaaslaste poolt. Kui me ei suuda seda materjali isegi rahuliku näoga vaadata, siis kuidas on võimalik, et toetame selle jätkumist,» ütles Mering.