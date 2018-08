USA firmad pakuvad värsketele loomaomanikele lemmikupuhkust

FOTO: Wavebreakmedia ltd / PantherMedia / Scanpix

Foto on illustreeriv.

USA firmade juhtid otsustasid, et lemmikloomad on inimesele vähemalt sama olulised kui lapsed, ja otsustasid hakata andma töötajatele palgaga puhkust, et loomaomanikud saaksid lemmikuga aja maha võtta.