Päevakäpp: noor kassitüdruk Alya on valmis alustama iseseisvat elu

Alya on väga sõbralik ja seltsiv kassipoeg, kes kasvas üles toredate kassivendadega. Alya naudib inimese seltsi ja müramist. Alyal on kaksikvend Adam, kellega koos on neil alati lõbu laialt. Kassikaksikutel on head kombed. Adam ja Alya oskavad kenasti liivakasti kasutada, peavad lugu mänguasjadest ning teavad, et konservi küsimiseks tuleb lahti lasta üks armas laulukägin.