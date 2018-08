Uus seadeldis aitab hoida silma peal lemmiklooma tervisel

Hasek käis enda bullterjeri Darwiniga jooksmas pea 5 kilomeetri pikkusel rajal ning pärast jooksu avastas omanik, et koer oli omadega täiesti läbi, vahendas abc12.com. Hasek oli üllatunud, sest ta arvas, et koer on füüsiliselt heas vormis ja aktiivne. Omanik otsustas jälgida koera aktiivsust paigutades talle pulsikell, ning avastas, et Darwin on aktiivne vaid tema silme ees.