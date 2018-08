Tartus leiti väikesest korterist kehvades tingimustes elanud koerakari

Selle aasta juuni alguses sai Eestimaa Loomakaitse Liit kõne Tartus Veeriku tänaval asuva viiekordse maja korteriühistu esimehelt, kes palus abi seoses ühe koerapidaja Irina Dostojevskajaga. Mees kurtis, et nende majas peab üks naisterahvas koeri kehvades tingimustes.

Eesti Loomakaitse Liidu töötajad otsustasid olukorda uurida ning arvasid, et äkki on inimesega midagi juhtunud, sest ust ei avatud.

«Meie koputamise peale ka ust ei avatud. Naabrite sõnul olla korteri lukk kellegi kurja inimese poolt mingit värvi täis valatud ja väljast seda lukustada ei saavatki. Seega, kui uks lukus, tähendab keegi on teinud seda seestpoolt ja inimene kodus. Peale mõnekümneminutilist kolkimist ja naabritega suhtlemist otsustasime kutsuda politsei, sest tundus võimalik olevat juhtunud see kõige hullem variant,» kirjutas Eestimaa Loomakaitse Liit enda Facebooki kontole.

«Politsei saabus, kolkis uksele, palus sisselaskmist, kuid ust ei avatud. Mõtlesime koos seaduse esindajatega, kuidas toimida ja ainuõige variandina tundus päästeameti kohale kutsumine. Pääste saabus koos vajalike vahenditega korterisse sisenemiseks. See oleks kaasa toonud muidugi ukse lõhkumise ja sestap enne seda viimast hetke hüüdsid pääste mehed kõvasti läbi ukse, et, kui kohe ust ei ava, tuleme jõuga sisse. Ennäe imet! Proua ilmuski uksele. Ilmselt hakkas uksest ikka kahju. Meenutan siinkohal, et politseile ta ust ei avanud.»