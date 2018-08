Alligaator elas üle Teise maailmasõja pommitamise

Nii turistid kui ka kohalikud käivad Mujat Belgradi loomaaias vaatamas, vahendas New York Post. Kuigi alligaator ei liigu enam palju, on ta söögiajal siiski aktiivne. Muja ainus terviseprobleem on olnud gangreen, mille tõttu amputeeriti kuus aastat tagasi üks looma küünistest.