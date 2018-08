Lugeja hoiatab: ärge jätke kasse mitmeks päevaks üksinda koju!

«Kasse ei tohiks kunagi üksinda koju jätta kauemaks kui 24 tunniks,» jätab lugeja. «Ära eelda, et su kassidel on kõik hästi, kui nad on üksinda rohkem kui päeva, isegi kui nad on tubased ja sa arvad, et neil on piisavalt vett ja toitu. Nii palju asju võib minna valesti!»

Ta rõhutab, et kassid vajavad rohkelt vett, kuid seisev vesi ei maitse paljudele kassidele. Pealegi võib vesi ümber minna. Samuti on ohuks igavus – kassid vajavad suhtlust ja mängu, kui see puudub, võivad nad igavusest hakata juhtmeid närima või saada hakkama mõne muu, potentsiaalselt ohtliku pahandusega. «Ja mis siis, kui su kass saab vigastada ja on päevade kaupa üksinda? Kui sul on kellegagi räägitud, kes käib kasse kontrollimas, jõuab abi vigastatud kassini varem.»

Lugeja pakub välja, et kõige mõistlikum oleks palgata kassihoidja või siis paluda mõnel sõbral või sugulasel loomadel silma peal hoida. «Su kass on õnnelikum ja see võib isegi päästa tema elu.»