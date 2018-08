PÄEVA KLÕPS: Tallinna lennuvõimetud tuvifännid on kogunenud eksklusiivsele etendusele

Igal hommikul ja õhtul on tuvikvartett akna taga ootel, et eesriie (loe: aknad) avaneksid ning publik saaks esireas kohad sisse võtta.

Kui etendus algab, on publikum näitemängust lummatud. Saalis jääb hiirvaikseks (või pigem kassvaikseks?) ning kasside pilgud on naelutatud. Aeg-ajalt kostub vaikseid käginaid, urisemisi ja isegi lõuamatsutusi. Kuigi inimesi etendusele ei lasta, siis võime vaid oletada, et tuvid kannavad kätel krõbinavaagnat... Mis see muu ju olla saaks, mis kasse keelt limpsama paneb?