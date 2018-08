Päevakäpp. SOS! Kõige valusamal moel reedetud orientaali tõugu Kaisa ootab kiirelt kodu

Autosõidu ajal vaatas Kaisa omaniku poole, et saada kinnitust, et kõik on hästi. Ta üritas käpakesi puuriukse vahelt omaniku poole sirutada, et kontakti saada, kuid miski ei töötanud. Midagi oli täielikult muutunud... Kaisa ei teadnud, et perre on sündimas laps ning arst oli soovitanud kassi ära anda.