Eestis kaubikusse aheldatud koer leidis kodu Lapimaal

Turist imestas, kas taoline koerapidamine on Eestis tõepoolest lubatud ja pöördus Eestimaa Loomakaitse Liidu poole, olles valmis juba ka politseilt abi paluma. Kohalikud teadsid kohale sõitnud Heiki Valnerile rääkida, et papi, kes koera toidab, ei ole süüdi. Eelmised omanikud jätsid koera kolides temale ja tema võttis vaevaks pakkuda koerale toitu ja peavarju.

Bella on husky tõugu noor, ilus ja sõbralik loom, kuid tema pidamine käis papil üle jõu. Valner kirjutas oma blogis, et papi loovutas koera kergelt ja oli õnnelik, et Bella saab parema elu peale. Lisaks oli Papil töökoja taga teine koer, 15-aastane ja poolpime, kuid hästi toidetud. Tema jäi peremehe juurde oma vanaduspõlve veetma.