Video ja galerii: pingviinipoeg pistab esimest korda varba vette

Meessoost Humboldti pingviin, kes sündis 1. juunil Ohio osariigis Akroni loomaaias, on zoopargi töötajate eriline lemmik, kuna tema vanemad tõukasid poja endast ära. Seega on nad ta ise üles kasvatanud ning vapper lind valmistub ette, et lõpuks kolida pingviinide elualale.

Selleks aga tuleb selgeks saada ujumine. «Nagu kõik pingviinipojad, polnud ka tema alguses endas päris kindel,» ütles Akroni loomaaia töötaja Vicky Croisant, et vesi tundus linnule parajalt kahtlane värk. «Aga ta harjus kiirelt ning pärast 20-30 minutit hakkas isegi sukelduma - see on miski, mida me tavaliselt koheselt ei näe.»