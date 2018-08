Lihtne moodus, kuidas õpetada koera vähem haukuma

Tunnustatud koertetreener Jeff Franklin jagab lihtsat moodust, kuidas õpetada oma koera vähem haukuma.



Vali välja üks meetod ja jää sellele kindlaks

See võib olla suuline käsklus nagu «ei» või «jäta» või hoopis poolpoov, poov või elektriline kaelarihm, vahendab PureWow. Vali välja kindel meetod, mida on meelepärane kasutada pikas perspektiivis, sest kui tahad koera haukumise harjumust välja juurutada, on oluline jääda kindlaks ühele meetodile. Ära kasuta käsklusi nagu «istu» ja «lama», sest need ajavad koera ainult segadusse. Sa tahad koerale selgeks teha, et «ei» tähendab «ei». Seega vali üks meetod ja jää sellele kindlaks.



Ära jäta ruumi hallile alale

Kui sa ei pane reegleid paika, ei tea su koer, et reeglid on olemas. Reeglitele tuleb kindlaks jääda ka kõige väiksemate eksimuste puhul. Koer tahab maiust ja haugatab vaikselt? See on siiski haugatus, mis pole lubatud ja vajab sekkumist. Reeglid peavad olema mustvalged, et koer ei satuks segadusse. Kui koer haugatab, pead sina vastavalt reageerima.



Vali välja «võlusõna»

On hetki, mil sa ise tahad, et neljajalgne sõber haugataks. Näiteks liiguvad kahtlased isikud ümber maja või tahad märguannet, et post saabus. Samas peab koer oskama käskluse peale haukumise lõpetada. Kui koer on õpetatud haukuma hetkel, kui keegi uksele koputab, peab sul olema «võlusõna», mille peale koer haukumise lõpetaks. Kui koer ei kuula ja haugub edasi, tuleb minna tagasi esimese punkti juurde.