Janused elevandid läksid viimases hädas jooma basseinivett

Kolm janust Lõuna-Aafrikas asuva Krugeri rahvuspargi elevanti peatusid hotelli basseini juures, ning üks neist jõi basseini vett, kirjutas Travel and Leisure .

Lõuna-Aafrikas on praegu kuivaperiood, mille ajal kuivavad jõed kokku ja vett on loodusest raske leida. Selle aja jooksul kasutavad elevandid kõiki võimalusi, et leida vett.