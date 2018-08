Jurist vastab: mida tasub lemmiklooma ostmisel kindlasti meeles pidada?

Eenne looma ostmist tuleb teha müüja kohta eeltööd. Looma võtmine on Liivi sõnul kohustus mitmeteks aastateks, seega ei ole mõistlik osta looma kohe esimese kuulutuse kaudu. Kahtlusi peaks tekitama, kui müüja on postitanud palju erinevaid kuulutusi väikeste ajavahemike järel või mitmete erinevate tõugude kuulutusi.

Liiv soovitab lemmiklooma ostmisel minna müüjale külla, sest see annab võimaluse tutvuda loomaga tema koduses keskkonnas ja näha milline on looma psüühika.

Meelika Liivi sõnul on soovitatav sõlmida lemmiklooma ostmisel kirjalik ostu-müügileping. Suuline leping on õiguslikus mõttes samuti leping, kuid probleemide tekkimisel on suulise lepingu asjaolusid peaaegu võimatu tagantjärele tõendada.