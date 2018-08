Leinav mõõkvaal veab kaasas surnud poega juba üle kahe nädala

Teadlaste sõnul kannavad mõõkvaalad surnud järglasi kaasas kuni nädal aega ning seetõttu on ebatavaline, et emavaal nimega J35 enda pojast lahti ei lase, vahendas BBC.

Vaalauuringute keskuse teadlase Ken Balcombi sõnul näitab selline käitumine, et ema leinab enda poega ning ilmselt on vaal kaotanud viimase kümne aasta jooksul veel teisigi järglasi. Balcomb ütles, et ainus, mis teadlased vaala heaks teha saavad, on jälgida, et loom oleks terve ja sööks piisavalt.