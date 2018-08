Pensionär tegi lemmiku auks elu esimese tätoveeringu

Holmes`il on olnud elu jooksul 12 kassi, kuid naise sõnul on Twerpy`l tema südames eriline koht. Kuigi Holmes`i tuttavad ei kiitnud tema kavatsust heaks, ei hoolinud kassiarmastaja nende arvamusest. «Kõik mu sõbrannad ütlesid, et olen rumal,» sõnas Holmes. Holmes on tätoveeringuga väga rahul ning mõtleb teha ka juba järgmist.