Tallinna loomaaed tähistab selle nädala lõpus elevantide päeva.

Sellel pühapäeval räägivad loomaaia töötajad maailma suurimatest maismaaimetajatest: nende hämmastavast intelligentsusest, fantastilisest mälust, pereelust ja suhetest, aga ka sellest, miks nad on looduses sattunud täbarasse seisu ning mida saab igaüks teha, et elevandid ei kaoks ühel päeval maamunalt nagu kadusid mammutid.

Aafrika savannielevandid kuuluvad maailma suurimate maismaaimetajate hulka. Need londiliste seltsi ja elevantlaste sugukonna esindajad on looduses enim ohustatud inimese poolt, kes on laiendanud omi valdusi, rikkunud ökoloogilise tasakaalu ja killustanud elevantide elupaigad. Samas on jätkuvalt suurimaks probleemiks ka elevandiluu jahtijad, kes võhkade kättesaamiseks ei tagane tapatööst.