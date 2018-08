Uuring: kassiomanikud söödavad lemmikutele salatilehti

Uuringu tellis Suurbritannia kassi- ja koeratoidufirma Lily’s Kitchen ning selle tulemustest selgus, et suur osa kassipidajaid söödab loomadele halva kvaliteediga toitu, mille hulka kuuluvad näiteks kiirtoit, söögilaua ülejäägid, juust ja šokolaad, kirjutas The Independent .

Uuringus vaadeldi 2000 kassiomanikku ning nende söötmisharjumusi, millest tuli välja, et suur osa inimestest ei ole teadlik, et pakuvad kassidele ebakvaliteetset toitu. Uuringus selgus ka, et viis kümnest kassiomanikust ei tea, et tema loom on karnivoor, ja üks kümnest söödab lemmikule tooreid juurvilju. Üks kahekümnest loomaomanikust toidab aga kassile salatilehti.