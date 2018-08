Video: õnnetu lammas jäi rattakummi sisse kinni

Loomade õiguste eest võitlejad võtsid sõna Youtube`sse üles laetud video peale, kus on näha, et lammas jäi rattakummist tehtud kiike kinni ja üritas sealt rabeledes välja pääseda, vahendas Daily Mail .

Videot vaadanud inimeste hinnangud jagunesid kaheks: ühed leidsid, et see on naljakas ja lammas tunneb kiikumisest rõõmu ning teised arvasid, et filmimise asemel oleks pidanud pealtnägija lammast kohe aitama ruttama. Ei ole teada täpset asukohta, kus video filmiti, kuid see laeti üles Suurbritanniast.