Loomaarst vastab: miks ei ole kassidele prille?

Wedderburn: Te toimisite õigesti. Arstid peavad mõistma, et loomadel on arsti juures käies hirm ning nad on ebamugavas olukorras. Loomaarstide ülesandeks on panna koer end paremini tundma, kuid löömine teeb olukorra hullemaks. Küsige nõu enda uuelt arstilt ning leidke koos lahendus, mida teha, et koer tunneks end paremini.