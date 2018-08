Miks koerad tegelikult saba liputavad?

Et mõista, miks koerad saba liputavad, peab vaatama ajalukku. Koerad arenesid koduloomaks huntidest, kes on väga sotsiaalsed loomad. Huntide suurimaks ohuks on üksinda elamine, kuid mõningatel juhtudel visatakse hundid kokkuhoidvast karjast välja, kirjutas The Guardian.

Karjast välja heidetud huntidel on aga keeruline hakkama saada, sest karjaliikmed kaitsevad valvsalt enda territooriume. Territoriaalsed võitlused põhjustavad ka 65% huntide surmadest.

Et ellu jääda, peavad isendid karjaliikmetega hästi läbi saama ning selleks kasutavad nad signaali – saba liputamist. Saba lehvimine tähendab enamasti signaali, et hunt on kaaslastega rahul. Saba liputamine näitab ühtekuuluvust ja selle signaaliga välditakse üksi jäämist.