Lennujaam kasutab reisistressi leevendamiseks armsaid kassipoegasid

Mitmed lennujaamad pakuvad stressi- ja ärevust leevendavaid teenuseid, et muuta reisijate lennukogemus nauditavamaks, vahendas Travel and Leisure. USA`s asuv Charlotte Douglase lennujaam pani hoone aatriumis tänaseks püsti ala kümne väikese kassipojaga, kus reisijad said neid paitamas käia.