Päevakäpp: lummavate silmadega Vitja loodab võita inimese südant

Vitjal on lummavad smaragdrohelised silmad ja silmavaade nagu inimesel. Süsimusta kasukaga kassipoissi võib pidada maagiks või võluriks, kes on suuteline ühendama inimeste ja kasside maailma. Samuti on ta turvakodu töötajate sõnul hea iseloomuga ja väga armas kass. Kui otsid maagilist kassi, kes suhtleb sinuga kui võrdsega, siis on Vitja kaaslane sinu jaoks.