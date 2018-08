Indoneesia plaanib keelata lemmikloomalihaga kaubitsemise

Indoneesia valitsus valmistab ette regulatsiooni, et keelata lemmikloomade ja eksootiliste loomade lihaga kaubitsemine. Regulatsiooni eesmärgiks on edendada loomade heaolu ja vähendada haiguste levikut, kirjutas newschannelasia.com .

Otsuse heakskiitmist õhutavad Indoneesia loomaõiguste eest võitlejad. Mitmes Kagu-Aasia piirkonnas on levinud koeraliha söömine, kuid loomaõiguste eest seisjad survestavad valitsust, et see keelata.