Galerii: Inglismaal sündis kuue jalaga kiisu

Polümeelia võib ilmneda nii inimestel kui loomadel ning see on sündroom, mille puhul on sündinul lisajäsemed või -organid, mis ei ole lõpuni arenenud.

Kassipoja Henrietta eest kannab hoolt kasside pääste heategevusannetus. Kass ootab operatsiooni, mille käigus eemaldatakse lisapaar jalgu. Kassi eest hoolitsev vabatahtlik Pat Dryden ütles, et esmapilgul oli ta arvanud, et kassil on liignahk, kuid sai hiljem aru, et midagi on valesti, kui jalad kasvasid pikemaks ja nähtavale ilmusid ka lihased ja luud.