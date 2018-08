Uuring: lemmiklooma omamisel on üks üllatav kasutegur

Ei ole üllatav, et üheksa inimest kümnest arvavad, et lemmiklooma omamine on kasulik nende tervisele ja heaolule. Uuringutulemustes selgus, et loomaomanikud võivad teenida aastas kuni 3500€ rohkem kui inimesed, kellel ei ole lemmiklooma. Samuti on loomaomanike seas rohkem abiellunuid, lastega inimesi ja enda tööga rahul olevaid inimesi, vahendas Metro.