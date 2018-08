Päästjad leidsid kilekotiga põõsasse visatud kutsikad

«Ma olin parasjagu väljas sõbraga jalutamas, kui meile tuli vastu üks koeraga mees, kes ütles, et kuulis põõsast hääli. Suundusime häälte järgi ja nägime kilekotti, mis oli põõsasse riputatud,» ütles Bergamaschi. Teades, et kutsikad on hirmunud ja näljased, viis Bergamaschi loomad enda koju ning andis neile toitu. «Siit saab alguse nende uus elu,» ütles naine.