Uus trend: koeri ravitakse kanepiga

Inimesed on kasutanud kannabidiooli CBD ekstrakti juba ammu ravikanepina. Ettevõtjad ja teadlased soovitavad aga üha rohkem kasutada seda koerte ja kasside ärevuse ning allergiate raviks. Kanepiekstrakti saab kasutada ravieesmärgil haigete või ärevate koerade abistamiseks, kirjutas The Guardian.

Inglise buldog Max Daddy`l olid liigeseprobleemid ning ta vaevles suurtes valudes. Koera omanik ja ettevõtja Carol Gardneril ei teadnud, kuidas kutsat aidata ja uuris CBD kohta, et seda koera raviks kasutada. Omanik jäi ravimitulemustega väga rahule. «Selle toime oli loomulik. Ühtegi ravimist tulenevat kõrvaltoimet ei olnud märgata,» ütles Gardner.

Gardner andis CBD-d ka enda teisele koerale Zeldale ja tema sõnul aitas ravim koera ärevuse vastu. Omanik oli küll ravimi tulemustega rahul, kuid leidis, et see ei sobi pidevaks kasutamiseks. Seetõttu otsustas Garner palgata keemikud ja panna püsti enda ravimifirma.

Teadlastel ei ole aga CBD kohta veel piisavalt infot ega tõendeid. USA`s asuva Colorado riikliku ülikooli veterinaarkolledži teadlased on uurimas CBD mõju koertele ning senimaani on tulemused julgustavad. Uuringu juhtiv teadlane Stephanie McGrath leidis meeskonnaga, et ravim aitas 89% vähendada koerte epilepsiahoogusid.