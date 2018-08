Päevakäpp: lebokuningas Pähkel igatseb isikliku süle järele

Seekord oli saatus Pähkli poolt, sest see kohtumine ei lõppenud mitte kokkupõrkega, vaid Pähkli tänavalt päästmisega.

Nüüd on Pähkel hoiukodus, kuid igatseb väga oma päriskodu järele, sest just sooja ja südamlikku igavest kodu see kassipoiss vääribki. Sülemaias ja pailembene Pähkel loodab väga leida perekonda, kus üksteise kaisus õhtuti tukkuda, hommikuti koos ärgata ning päeva jooksul üheskoos mõned vahvad mängud maha mängida.