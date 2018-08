Tallinna linnaosavanemate ühine palve: palun ärge toitke veelinde!

Kutsume kaaslinlasi üles linde mitte toitma,» algab ühispalve, millele on alla kirjutanud kõik Tallinna linnaosavanemad. «Kasu asemel teeb see neile ainult kahju. Veelindude toitmine on õigustatud vaid väga külmadel talvedel rannikuäärse vaba vee puudumisel, kuid see on pigem erand ning ka siis tuleks neile anda mitte saia vaid sobivaid juur- ja puuvilju.