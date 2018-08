Hea teada: kuidas kassi transpordipuuriga harjutada

Parim valik kasside transportimiseks on kast ning ideaalis selline, mille pealmine pool ära käib. Nii saab kasti alumisest osast kassivoodi, millega kassi õpetamist alustada. Pane sinna pehme pleed või rätik, mis kassile meeldib ning harjuta teda sellel magama. Jäta «voodi» kassile kergelt ligipääsetavasse kohta, et ta sinna vabatahtlikult läheks.

Maiused ja mänguasjad on suurepärane viis õpetada, et kandepuuri karta ei tasu. Kui kass vabatahtlikult sisse läheb, premeeri teda, kuid ära kasuta sama preemiat muude tegevuste juures. Kui kass juba puuri sisenenud on, ära sulge tema järel ust, vaid lase tal rahulikult sisemust uudistada ja oma soovi järgi lahkuda.