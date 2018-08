Maaülikooli loomakliinikus aetakse ülekaalulised neljajalgsed vormi

Ülekaalulisus on loomaarst Siimoni sõnul haigus, mis loob eelsoodumuse raskesti kontrollitavate krooniliste haiguste tekkeks. «Nii humaanmeditsiinis kui veterinaarias tehtud uuringud näitavad, et ülekaalulisus lühendab eluiga ning alandab oluliselt elukvaliteeti. Seejuures on söötmine «imelihtne ravi» võrreldes eluaegse insuliiniasendusravi või ortopeedilise kirurgiaga,» sõnas Siimon. Tema peamine soovitus on hoida oma lemmikud vormis.