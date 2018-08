Päevakäpp: Säde tahab tunda tõelist armastust

Säde on kaua näinud vaeva, et inimest usaldada. Juba tükk aega ei löö ta enam inimese paikätt ega susise, kui teda puudutada. Ta laseb seda teha. Vahel väga harva tuleb susin pooleldi moe pärast, kuid päris eest ära minna ka ei julge, sest hirm on sellest pisikeses südames ja hinges ääretult suur.